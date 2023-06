Giochi Europei, delirio Italia nel tiro a volo: Mauro De Filippis re del trap

SportFair

Dopo il successo di Jessica Rossi nella competizione femminile, Mauro De Filippis ha trionfato nella gara maschile garantendo ai colori azzurri il sesto posto nazione del tiro a volo per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Sulle pedane del Wroclaw Shooting Centre l’azzurro ha dato buoni segnali già nei due segmenti di qualificazione, terminati in terza posizione grazie allo score di 123/125. Il tarantino, inserito nel primo dei due ranking match, è riuscito poi a staccare il pass per il gold medal match grazie al secondo posto (20/25).

Nell’ultimo atto De Filippis ha condotto splendidamente le operazioni fino al testa a testa finale con Vladimir Stepan. La tensione non ha impedito all’azzurro di chiudere la prova al primo posto con un totale di 32/35. Argento per il ceco (31/35), mentre lo svedese Richard Rickard Ulf Sig Levin Andersson si è dovuto accontentare del bronzo (22/25).