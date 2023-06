Giochi Europei 2023, il medagliere aggiornato: Italia in vetta!

SportFair

Appena tre medaglie nella giornata odierna per gli atleti italiani impegnati ai Giochi Europei 2023, ma la grande soddisfazione di arrivare in testa al medagliere. Serviva una medaglia d’oro per raggiungere la Spagna a quota 18 ori e l’alloro più prezioso è arrivato dal tiro al piattello con la coppia Scocchetti-Rossetti capace di trionfare nello skeet misto.

Importanti anche le due medaglie di bronzo arrivate con Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nei tuffi dal trampolino 3 m sincro e con Lorenzo Marsaglia nei tuffi dal trampolino 1 m. L’Italia può superare la Spagna in vetta al medagliere, infatti, proprio grazie al maggior numero di medaglie: 58 quelle azzurre, 40 per gli spagnoli.

Il medagliere dei Giochi Europei 2023

Italia 58 medaglie: 18 ori, 17 argenti, 23 bronzi Spagna 40 medaglie : 18 ori, 11 argenti, 11 bronzi Ucraina: 25 medaglie: 12 ori, 7 argenti, 6 bronzi Polonia 30 medaglie: 10 ori, 11 argenti, 9 bronzi Germania 31 medaglie: 10 ori, 10 argenti, 11 bronzi Gran Bretagna 24 medaglie: 7 ori, 2 argenti, 14 bronzi Francia 33 medaglie: 6 ori, 11 argenti, 16 bronzi Paesi Bassi 13 medaglie: 5 ori, 4 argenti, 4 bronzi Ungheria 17 medaglie: 4 ori, 6 argenti, 7 bronzi Turchia 21 medaglie: 4 ori, 5 argenti, 12 bronzi