Giochi Europei 2023, Scocchetti-Rossetti oro nello skeet: Italia prima nel medagliere

Arriva a metà pomeriggio il primo oro di giornata per l’Italia ai Giochi Europei 2023, ma è una medaglia di importanza capitale. La porta in dote la coppia formata da Simona Scocchetti e Gabriele Rossetti nel tiro a volo, specialità skeet misto. Gli azzurri hanno superato Cipro in una finale contratta e condizionata da qualche errore, ma che nella serie finale ha premiato le qualità dei due tiratori italiani.

Una medaglia, come detto, importantissima per l’Italia: è il 18° oro della competizione per gli azzurri che agganciano la Spagna e la superano in virtù del maggior numero di medaglie complessive (57 contro 39) prendendosi la vetta del medagliere!