Giochi Europei 2023, il medagliere aggiornato: l’Italia vola con 11 ori

Si chiude la 4ª giornata dei Giochi Europei 2023 in corso di svolgimento a Cracovia. L’Italia fa incetta di medaglie anche quest’oggi a conferma dell’alto livello dello sport azzurro in ogni disciplina.

Ieri il conteggio era fermo a 8 ori, 8 argenti e 9 bronzi per un totale di 25 medaglie, la giornata odierna si è chiusa con 3 ori, 4 argenti e 7 bronzi per un totale di 14 medaglie che fanno aumentare il computo complessivo a 11 ori, 12 argenti e 16 bronzi per un totale di 39 medaglie! L’Italia è seconda nel medagliere dietro la Spagna che ha 2 ori in più ma 9 medaglie in meno.

I risultati di giornata

Come detto, 3 gli ori raccolti. Il primo è arrivato dalla squadra maschile di tiro con l’arco composta da (Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli). Poi è toccato a uno straordinario Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Per finire Dennis Baretta ha sbaragliato la concorrenza nel Taekwondo -63 kg.

Quattro gli argenti conquistati: Furlani nel salto in lungo; Folorunso nei 400 ostacoli; la squadra maschile della 4×100 (Lorenzo Patta, Samuele Ceccarelli, Marco Ricci, Filippo Tortu) terza ma poi scalata al secondo posto per la squalifica della Gran Bretagna; la coppia Minisini-Ruggiero nel nuoto artistico mixed duo libero.

Sette invece le medaglie di bronzo, a vincerle: la squadra del nuoto artistico nella routine acrobatica; Sarah Jodoin Di Maria ed Eduard Timbretti nei tuffi sincro misto; la squadra maschile della pistola 10 metri a squadre (Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Massimo Spinella); la squadra femminile della pistola 10 metri a squadre (Sara Costantino, Chiara Giancamilli, Maria Varricchio); la squadra femminile di tiro con l’arco (Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati); Ottavia Cestonaro nel salto triplo; Giorgio Tomatis nell’arrampicata sportiva lead.

Medagliere Giochi Europei 2023

Spagna 29: 13 ori, 8 argenti, 8 bronzi Italia 38: 11 ori, 12 argenti, 16 bronzi Ucraina 18: 9 ori, 6 argenti, 3 bronzi Germania 22: 8 ori, 9 argenti, 5 bronzi Polonia 18: 8 ori, 4 argenti, 6 bronzi Gran Bretagna 14: 4 ori, 2 argenti, 8 bronzi Svizzera 9: 4 ori, 1 argenti, 4 bronzi Austria 5: 4 ori, 0 argenti, 1 bronzi Paesi Bassi 11: 3 ori, 4 argenti, 4 bronzi Ungheria 11: 3 ori, 4 argenti, 4 bronzi