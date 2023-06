Giochi Europei 2023, il medagliere aggiornato: l’Italia scappa!

SportFair

Giornata importante per l’Italia ai Giochi Europei del 2023: un oro, un argento e un bronzo è il bottino di oggi degli azzurri. Due medaglie sono arrivate dalla scherma: l’oro dei fiorettisti e il bronzo delle spadiste. Impresa anche nel tiro con l’arco con una medaglia d’argento di Marco Bruno nell’individuale. L’azzurro, dopo essersi garantito nei giorni scorsi l’accesso tra i migliori otto, si è liberato ai quarti di finale dell’olandese Mike Schloesser, numero uno al mondo e soprannominato ‘Mister Perfect’.

Conclusa in parità la fase regolare (148-148), nello shoot-off entrambi hanno centrato il 10 ma la freccia dell’arciere tricolore è andata più vicina al centro consentendogli di aggiudicarsi l’incontro. In semifinale, poi, l’italiano ha proseguito la striscia positiva superando il polacco Lukasz Przybylski per 145-144. Nell’ultimo atto, nonostante un apprezzabile tentativo di rimonta nella quinta e ultima serie, il piemontese ha alzato bandiera bianca di fronte allo slovacco Jozef Bosansky con lo score di 146-144.

Per Bruno si tratta del secondo podio all’interno della rassegna polacca dopo il bronzo ottenuto nel mixed team insieme ad Elisa Roner, trionfatrice ieri nell’individuale femminile.

Nel medagliere l’Italia scappa ed è sempre più prima.

Il medagliere aggiornato

Italia 71 medaglie: 22 ori, 22 argenti, 27 bronzi Spagna 47 medaglie: 19 ori, 13 argenti, 15 bronzi Ucraina 36 medaglie: 19 ori, 10 argenti, 7 bronzi Germania 40 medaglie: 13 ori, 10 argenti, 17 bronzi Polonia 37 medaglie: 11 ori, 17 argenti, 9 bronzi Francia 45 medaglie: 11 ori, 14 argenti, 20 bronzi Gran Bretagna 31 medaglie: 9 ori, 5 argenti, 17 bronzi Paesi Bassi 16 medaglie: 7 ori, 5 argenti, 4 bronzi Austria 17 medaglie: 7 ori, 4 argenti, 6 bronzi Turchia 27 medaglie: 6 ori, 7 argenti, 14 bronzi