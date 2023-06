Giochi Europei 2023, Italia super nell’arco: arrivano un oro e un bronzo

SportFair

Doppio podio per la Nazionale di tiro con l’arco nelle gare a squadre dei Giochi Europei di Cracovia. Il Plaszowianka Archery Park è stato teatro della medaglia d’oro conquistata da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli.

Il trio azzurro ha iniziato il proprio percorso ai quarti di finale infliggendo un netto 5-1 alla Gran Bretagna. In semifinale l’Italia ha battuto l’Olanda allo shoot off per 5-4 dopo aver rimontato uno svantaggio di 0-4. Infine il successo in finale sulla Spagna, sconfitta per 5-1 in un match condotto alla perfezione dagli arcieri tricolore. Ha completato il podio la Svizzera, vittoriosa per 6-2 nei confronti dell’Olanda.

Prima ancora da registrare la medaglia di bronzo ottenuta da Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari nella prova femminile. Le azzurre, dopo la vittoria ai quarti di finale sulla Slovenia (6-0), hanno perso allo shoot off (5-4) la semifinale contro la Gran Bretagna. Successivamente, però, nella finale per il podio hanno domato la Germania con lo score di 5-3. Il primo posto è andato alla Gran Bretagna, che nel gold medal match ha annichilito per 5-1 la Francia. (agc)