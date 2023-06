SportFair

L’Italia non smette di stupire ai Giochi Europei 2023. Per la spedizione azzurra arriva l’ennesima medaglia d’oro che autorizza a sognare la vittoria nel medagliere a soli 4 giorni dal termine delle gare.

A conquistarla è stata Elisa Roner nel compound femminile di tiro con l’arco. Dopo aver superato l’estone Jaatma nei quarti di finale e la danese Gellenthien in semifinale, la tiratrice azzurra ha battuto la forte britannica Ella Gibson per 145-139 nel match decisivo per l’oro.