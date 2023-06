Funerali Berlusconi, niente fiori dalle Escort: l’ultimo prurito dell’Italia ipocrita e bigotta

SportFair

Nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi fa discutere l’omaggio floreale di Escort Advisor, famoso sito di recensioni di escort attivo in Italia e in Europa. Nella mattinata odierna, il portale ha consegnato, davanti a Villa San Martino ad Arcore, una corona di fiori con la scritta “Ciao Silvio“. Omaggio, uno dei tantissimi deposti in memoria del ‘Cavaliere’, fatto sparire poco dopo.

La rabbia del sito

“Escort Advisor è un’azienda strutturata e come altre realtà, personalità e brand ha deciso di mandare un saluto floreale, non diverso da tutti quelli che la popolazione ha lasciato davanti alla Villa. – si legge nel comunicato del sito – Se ci fosse stato scritto il nome di un altro brand sulla corona, ci sarebbe stato tutto questo trambusto? No, perché tutti stanno lasciando il loro saluto ad Arcore”.

L’Italia bigotta e ipocrita grida al cattivo gusto, alla mancanza di rispetto. “Tutta questa indignazione, non fa altro che confermare l’ipocrisia che ruota intorno al settore e intorno alla stessa figura di Berlusconi. Ipocrisia per cui in Italia ci sono quasi 5 milioni di utenti che frequentano Escort Advisor ogni mese e quasi 120.000 sex workers che non hanno veri diritti tutelati dallo Stato“, si legge ancora.

I processi tv sì, l’omaggio floreale no

Silvio Berlusconi è stata una figura controversa. Ben note le vicende giudiziarie in cui, in passato, è stato coinvolto. Vicende riprese da media, trasmissioni tv e spazi social, in particolar modo nella frangia degli ‘oppositori’ del leader di Forza Italia. Fa parte del gioco, c’era da aspettarselo, è lecito. Una corona di fiori però fa gridare allo scandalo.

“In questi giorni, va bene per tutti i quotidiani nazionali e le TV parlare dei dettagli più pruriginosi dei processi a carico di Berlusconi, come ripercorrere tutte le vicende legate alle donne del Cavaliere, ma non è ritenuta accettabile una semplice corona di fiori. – continua il sito – Alcuni giornali e TV nazionali hanno riportato anche una dicitura errata e davvero spregevole del messaggio che è stato lasciato sulla corona. In realtà, non è stato scritto nulla di sconveniente o provocatorio, semplicemente: ‘Ciao Silvio. Escort Advisor’“.

Il motivo del gesto

Escort Advisor aveva scritto “Ciao Silvio” sulla home page del proprio sito nei giorni scorsi. “Non per una simpatia politica o altri motivi, ma per il contributo che ha dato alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia. – chiarisce il portale web – Se oggi la parola “escort” è entrata nel vocabolario collettivo ad indicare le professioniste che ricevono in appartamento, è anche grazie allo sdoganamento di questi anni nato dai Processi a carico di Silvio Berlusconi.

La parola “escort” nel mondo, anche anglosassone, è poco utilizzata e spesso ha altri significati. Nel gergo del settore si tende ad utilizzare parole più spinte e derivanti dal turpiloquio: “Nuten” in tedesco, “putas” in spagnolo, “loft girls” in inglese, per esempio.

La grande risonanza dei Processi a Berlusconi ha fatto sì che gli italiani abbiano iniziato a cercare su Google la parola “escort” senza remore. Una parola meno offensiva e più dignitosa per le operatrici del sesso. Probabilmente un caso unico in tutto il mondo degli incontri per adulti.

Un ultimo saluto, quindi, ad un uomo che pubblicamente ha contribuito a normalizzare, anche se a modo suo, un settore ancora oggi controverso e come confermato oggi circondato da ipocrisia”.