Funerali Berlusconi: programma, orario e vip presenti

Nel pomeriggio odierno sono previsti i funerali di Stato per Silvio Berlusconi scomparso nella mattinata di lunedì a causa della leucemia mielominicita cronica di cui soffriva da tempo. Il ‘Cavaliere’, figura in grado di incidere sulla storia italiana dal punto di vista imprenditoriale, politico, comunicativo e sportivo, si è spento all’età di 86 anni.

Il programma dei funerali

Il feretro arriverà in piazza Duomo a Milano alle 14:55 (non è previsto l’uso della tangenziale) da Arcore al cuore di Milano, passando probabilmente per viale Monza e Pizzale Loreto, fino ad arrivare in corso di Porta Vittoria e poi in piazza Fontana.

Sul sagrato saranno presenti 6 carabinieri in alta uniforme per gli onori militari e l’arciprete del Duomo, Gianantonio Borgonovo. L’ultimo a entrare nella Cattedrale, alle 14:50, dall’ingresso di via Cardinal Martini, sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preceduto alle 14:45 dal Premier Giorgia Meloni e dai presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

I presenti

Saranno 2000 le persone che potranno entrare nella Cattedrale per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Sul lato destro della navata centrale prenderanno posto i familiari, su quello sinistro le massime autorità nazionali.

L’esecutivo di governo sarà presente al gran completo, a cominciare dai vicepremier Salvini e Tajani, con 32 esponenti che atterreranno a Linate con un volo di Stato. Fra le forze di opposizione presenti Elly Schlein (segretaria PD) insieme ai capigruppo al Senato e Camera Francesco Boccia e Chiara Braga, il segretario di Azione Carlo Calenda e Benedetto della Vedova per +Europa. Non ci sarà il leader del M5S Giuseppe Conte.

Presenti anche gli ex Presidenti del Consiglio Mario Monti, Matteo Renzi e Mario Draghi. Dall’estero arriveranno il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber, mentre il commissario UE all’Economia, nonchè ex Premier, Paolo Gentiloni, presenzierà anche in nome della presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, impegnata in America Latina.

In rappresentanza dei governi di Francia, Germania e Gran Bretagna ci saranno gli ambasciatori Christian Masset, Viktor Elbling e Ed Llewellyn. Attesi anche: i capi di Stato di Ungheria (Viktor Orban), Iraq (Abdul Latif Rashid) e Qatar (Tamim bin Hamad Al-Thani); i capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini; un altissimo esponente del Consiglio presidenziale della Libia; i ministri degli Esteri di Croazia, Kosovo, Malta e Tunisia; e rappresentanti governativi di Armenia, Paesi Bassi, Serbia e Giappone.

Presenti gli amici e collaboratori più fidati come Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Adriano Galliani. Non mancheranno ex calciatori e delegazioni attuali di Milan e Monza oltre a una nutrita schiera di vip provenienti dallo spettacolo, cinema e tv che hanno incrociato le loro carriere e le loro vite con quelle di Silvio Berlusconi.