Formula 1: Verstappen si conferma anche nelle FP2 in Spagna, in difficoltà le Ferrari

SportFair

La Formula 1 inizia ad entrare nella fase importante ed è altissima l’attesa per il gran premio in Spagna. Continua a volare Max Verstappen, dopo il tempo più veloce nelle FP1 l’olandese si conferma anche nelle FP2. Il campione del mondo in carica è il netto favorito per la vittoria in Spagna e si prepara alla definitiva fuga in classifica generale. Il campionato sembra già indirizzato.

Il vice-Verstappen è sempre Fernando Alonso. Lo spagnolo continua a dimostrare il talento enorme e si è confermato in seconda posizione. Al terzo posto un sorprendente Hulkenberg, poi Perez e Ocon. Ancora in difficoltà le Ferrari, Leclerc e Sainz sono rispettivamente sesto e settimo. A chiudere la Top-10 Russell, Bottas e Gasly.