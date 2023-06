Formula 1, Verstappen il più veloce nelle FP1 in Austria ma la Ferrari c’è | TEMPI

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo della Formula 1 in Austria per il nuovo appuntamento del campionato. Si sono concluse le FP1 e l’attesa per le qualifiche di oggi alle 17:00 è sempre più alta. Il favorito d’obbligo è ovviamente Max Verstappen, protagonista di un rendimento di altissimo livello.

Momento negativo di Sergio Perez, in ripresa le Ferrari. Occhio anche alle Mercedes e allo spagnolo Fernando Alonso. Il più veloce è stato come al solito Max Verstappen, subito dietro le Ferrari di Sainz e Leclerc. Al quarto posto Hamilton, poi Perez, Stroll, Magnussen e Alonso.