Formula 1, concluse le FP2 a Montreal: bene le Ferrari | TEMPI

Dopo il clamoroso epilogo delle FP1 del Gp del Canada, concluse dopo appena 6 minuti a causa di una bandiera rossa e un blackout alle telecamere CCTV, c’era grande attesa per le FP2 che avrebbero dato i primi dati del weekend.

La seconda sessione di Prove Libere è durata 30 minuti in più del solito, proprio a causa del problema avvenuto nelle FP1, seppur non siano mancate delle interruzioni dovute alle bandiere rosse esposte per problemi alle monoposto di Hulkenberg e Ocon.

I tempi delle FP2 del Gp del Canada

FP2 bagnate dalla pioggia, ma solo nel finale. Il più veloce in pista nelle FP2 è stato Lewis Hamilton con il crono di 1:13.718. Dietro di lui il compagno di scuderia George Russell a + 0.027. Convincenti le prove delle Ferrari: Sainz terzo a +0.126, Leclerc quinto a +0.376. Solo sesto Max Verstappen, non apparso brillantissimo anche se sarà domani il momento in cui si farà davvero sul serio.