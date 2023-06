Formula 1, Sainz rischia una penalità in Canada? La situazione

SportFair

Oltre il danno potrebbe arrivare la beffa per Carlos Sainz, vittima di uno scontro durissimo contro le barriere durante le FP3 in Canada. Il pilota della Ferrari ha commesso un errore e la monoposto è stata pesantemente danneggiata. I meccanici continuano le modifiche in vista delle qualifiche.

Inoltre il pilota della Ferrari è a rischio penalità. Sainz è accusato di aver ostacolato in due occasioni il pilota della Williams Alexander Albon. Entrambi sono stati convocati dagli stewards ed è attesa una decisione.

ULTIM’ORA –> La Ferrari ha sostituito il retrotreno e il cambio. Lo spagnolo non sarà penalizzato.