Formula 1, retroscena Wolff: quando Verstappen era della Mercedes

Max Verstappen è stato il pilota in grado di spezzare il dominio della Mercedes in Formula 1. Eppure, in passato, il campione olandese è stato a un passo dal diventare compagno di scuderia di Lewis Hamilton. Il retroscena, oggi diventato rimpianto, è clamoroso. A svelarlo è stato Toto Wolff in persona.

Verstappen vicino alla Mercedes

Intervistato ai microfoni di ESPN, il team principal della Mercedes ha rivelato: “avevo parlato con Jos Verstappen e il suo manager Huub Rothengatter. Vennero nel mio ufficio a Brackley tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Poi Max e Jos passarono a trovarmi nella mia casa a Vienna. Trascorremmo alcune ore a discutere del suo futuro. E certamente mi pento di aver perso Max…“.

Wolff ha rivelato anche il perchè della mancata firma: “in quel momento avevamo due piloti, Rosberg e Hamilton, di cui ero estremamente soddisfatto. Inoltre quando Nico si ritirò, Max non era più sul mercato. […] Non penso che Verstappen e Hamilton avrebbero potuto funzionare come coppia di piloti“.