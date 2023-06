Formula 1, pole di Verstappen in Austria! Ferrari competitive e Perez nelle retrovie

SportFair

Spettacolo assicurato in Formula 1 ed è già momento di qualifiche. E’ stata già decisa la pole position per la gara in Austria, sabato quelle delle sprint e poi proprio la gara sprint alle 16.30. Nelle Q1 subito in grande spolvero le Red Bull: il giro più veloce è di Verstappen, poi Perez. Terzo Sainz e quinto Leclerc. Eliminati Tsunoda, Zhou, Sargeant, Magnussen, De Vries.

Nelle Q2 si conferma ancora Verstappen, poi Sainz. Clamorosa esclusione di Perez, 15°. Fuori anche Bottas, Piastri, Ocon, Russell e Albon.

Grande tempo e pole position di Verstappen. Poi le competitive Ferrari di Leclerc e Sainz. Quarto un sorprendente Norris.

Formula 1, la griglia di partenza in Austria

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Leclerc

2ª fila: 3. Sainz, 4. Norris

3ª fila: 5. Hamilton, 6. Stroll

4ª fila: 7. Alonso, 8. Hulkenberg

5ª fila: 9. Gasly, 10. Albon

6ª fila: 11. Russell, 12. Ocon

7ª fila: 13. Piastri, 14. Bottas

8ª fila: 15. Perez, 16. Tsunoda

9ª fila: 17. Zhou, 18. Sargeant

10ª fila: 19. Magnussen, 20. De Vries