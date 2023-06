Formula 1, la partenza del Gp di Spagna: contatto al via! | VIDEO

SportFair

Max Verstappen e la Red Bull hanno dominato anche il weekend di avvicinamento al Gp di Spagna, come i precedenti del resto. Faranno lo stesso in gara? Manca pochissimo per scoprirlo. Tutto pronto per l’8° appuntamento del calendario di Formula 1 sul circuito del Montmelò.

Il campione della Red Bull parte in pole position davanti a Sainz e Norris. Gasly retrocesso ieri in 10ª posizione per impeding, Leclerc scatterà dalla pitlane dopo alcune modifiche necessarie sulla monoposto. Adesso è tempo di scaldare i motori: 3-2-1… ecco la partenza del Gp di Spagna!

Verstappen blinda la prima posizione, Sainz lo lascia sfilare ma difende bene la seconda, Norris rompe l’ala dopo un contatto con Hamilton. Sarà una gara tutta da vivere!

O toque de Norris em Lewis, que danificou a asa dianteira do McLaren pic.twitter.com/E8oxZDQuWm — ▄▀▄▀ 𝗥𝗧𝗣 Mu̷n̷d̷i̷a̷l̷ ̷ F͓̽1͓̽ ▄▀▄▀ (@f1rtp) June 4, 2023