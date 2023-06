Formula 1, Verstappen domina in Spagna: è a 1 vittoria da Ayrton Senna!

SportFair

Rischia di vincere il titolo a metà calendario per manifesta superiorità. Max Verstappen domina il Gp di Spagna aprendo e chiudendo la gara al 1° posto. Partena aggressiva a tener dietro Sainz, poi totale gestione dell’astronave che si ritrova a guidare, accumulando secondi di vantaggio sui rivali. E anche una bandiera bianco e nera per aver oltrepassato i track limits!

Il trionfo, con tanto di giro veloce, lo porta a quota 40 vittorie in carriera, 1 in meno di Ayrton Senna. Una vittoria facile, con qualche sbadiglio, di quelle che fanno poco piacere agli sponsor: è sempre primo con distacco, le telecamere lo inquadrano poco, tanto davanti non succede nulla. Fossero questi i problemi.

A proposito di problemi… il weekend complicato della Ferrari si chiude con il 12° posto di Leclerc, partito dalla pitlane, mentre Sainz scala dalla 2ª alla 5ª posizione. A completare il podio le Mercedes di Hamilton e Russel. Quarto posto per Sergio Perez che guida la stessa macchina di Verstappen.

Le parole dei protagonisti

Verstappen: “è un grande piacere guidare una macchina come questa. Abbiamo avuto diverse strategie con le gomme in pista, ma la nostra credo sia stata quella giusta. Una vittoria qui è davvero incredibile. Battaglia con Sainz in curva 1? Avevo la mescola più dura, sapevo che all’esterno avrei potuto avere qualche insidia. Andare all’esterno in curva 1 è piuttosto difficile, per fortuna non è successo nulla. Distacco rispetto a Perez? Weekend forte, come voglio da parte mia e per il team. Spero di continuare così“.

Hamilton: “pubblico magnifico qui, come ogni anno. Gran risultato per il nostro team, non ci aspettavamo di ritrovarci qui quest’oggi. Voglio togliermi il cappello davanti al mio team, gran ringraziamento per tutti. Continuiamo ad avvicinarci ai ‘Tori’ che stanno lì davanti, continuiamo ad inseguirli. Gran lavoro anche di George (Russell, ndr). Penso che le Red Bull siano ancora troppo veloci, speriamo di avvicinarci entro fine anno, se non l’anno prossimo. Sono motivato, non molliamo nulla“.

Russell: “sono sorpreso del terzo posto, complimenti al team perchè mi ha dato una una grandissima macchina, partire dalla 6ª posizione e arrivare 3° è un gran risultato. Va oltre le nostre speranze per oggi. Ho avuto le migliori sensazioni da inizio anno, rispetto ad Aston Martin e Ferrari siamo sempre andati più veloci oggi“.