La Formula 1 torna in pista per il GP del Canada: orari e dove vederlo in tv

Non solo la MotoGP, il prossimo weekend regala anche lo spettacolo della Formula 1. Si torna in pista dopo il gran premio di Spagna ed i piloti sono concentrati per il prossimo appuntamento in Canada. Continua il dominio di Max Verstappen, in grandissima forma e destinato alla vittoria finale. In grande ripresa le Mercedes di Hamilton e Russell, in difficoltà Perez.

La Ferrari sprofonda sempre più verso il basso, gli ultimi aggiornamenti non hanno portato gli effetti sperati e la situazione rischia di complicarsi ulteriormente. E’ alta l’attesa per il gran premio in Canada, fissato per domenica 18 giugno alle ore 20:00.

GP del Canada: orari e dove vederlo in tv

Venerdì 16 giugno

Prove Libere 1: ore 19:30 – 20:30

Prove Libere 2: ore 23:00 – 00:00

Sabato 17 giugno

Prove Libere 3: ore 18:30 – 19:30

Qualifiche: 22:00 – 23:00

Domenica 18 giugno

Gara: ore 20:00

Il GP del Canada sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ed in streaming su NOW, mentre su TV8 verranno trasmesse in differita Qualifiche e Gara.