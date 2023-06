La Formula 1 in pista per il GP d’Austria: orari e dove vederlo in tv

SportFair

La Formula 1 torna in pista per il GP d’Austria ed è altissima l’attesa per valutare la risposta della Ferrari dopo il netto passo in avanti di prestazioni in Canada. L’ultimo gran premio si è concluso con il solito dominio di Max Verstappen, poi Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Al quarto e quinto posto le Ferrari di Leclerc e Sainz, ancora in grossa difficoltà Perez.

I piloti si preparano per le prime sessioni di prove libere, in programma venerdì 30 giugno. Torna anche la sprint race alle 16.30 di sabato 1 luglio, poi la gara domenica 2 luglio alle ore 15.

GP Austria 2023: programma

Venerdì 30 giugno

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Qualifiche

Sabato 1 luglio

Ore 12.00 – Qualifiche Sprint Shootout

Ore 16.30 – Sprint Race

Domenica 2 luglio

Ore 15.00 Gran Premio d’Austria

GP Austria 2023: tv

Il Gran Premio d’Austria 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in differita per la sprint race di sabato 1 luglio alle ore 19:00 e la gara di domenica 2 luglio alle ore 19:00.