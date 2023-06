Formula 1, fuori il libro “Kimi Raikkonen. Iceman”

SportFair

Kimi Raikkonen il pilota silenzioso, poco coinvolgente, distaccato dal pubblico. L’uomo di ghiaccio, dallo spirito finlandese, imperturbabile e mai fuori posto. In realtà dietro tutto questo c’è tanto altro, c’è un uomo dalle mille soprese, dalla vita ricca di aneddoti e di passioni. Dietro al silenzio dell’uomo c’è il rombo del motore ed è quella la vera passione che accompagna la vita del campione di Formula 1.

Lo racconta Veronica Vesco nel libro “Kimi Raikkonen. Iceman”, scritto per l’editore Kenness e adesso in edizione aggiornata in libreria e su tutti gli store online. Il libro è stato rivisto nei contenuti, che ora includono anche il periodo della Formula Uno dal Campionato 2020 fino al ritiro e le competizioni successive (due Campionati del Mondo Rally e qualche incursione in Nascar), oltre alla preziosa prefazione di Alberto Antonini (con inediti e imperdibili aneddoti dell’uomo Kimi), scritta dopo aver lavorato a diretto fianco del Campione, quando Alberto è stato responsabile dell’Ufficio Stampa Ferrari, dal 2015 al 2018.

I retroscena di un personaggio emblematico ed enigmatico, mai appariscente ma di grande sostanza, che a suo modo ha scritto la storia recente della Formula 1. Dall’infanzia agli inizi al volante, passando per l’approdo in Ferrari e il trionfo al Mondiale nel 2007, fino al prosieguo della carriera, il racconto svela non solo il Raikkonen pilota, ma anche il Raikkonen uomo.

Ed è proprio questo il meno conosciuto e il più affascinante. Una scoperta inaspettata, con un lato del carattere anche divertente e imprevedibile. Tra aneddoti, retroscena e testimonianze, “Kimi Raikkonen. Iceman” apre il sipario su un Raikkonen nuovo, svelando la vera natura di un pilota che in tanti anni nel circuito è riuscito sempre a rimanere fedele a se stesso. Nel bene e nel male, tra luci e ombre, tra qualità e difetti: proprio questo rende ancora più umano l’uomo di ghiaccio.

L’autrice

Veronica Vesco, nata a Milano il 1° febbraio 1980, è laureata in Lettere Moderne. Da sempre nutre un amore viscerale per la scrittura e una passione sanguigna per la Formula 1. È stata autrice per la testata giornalistica FUnoAnalisiTecnica e per altri siti dedicati al mondo dei motori. Nel 2019 inizia a collaborare con la casa editrice Kenness, per la quale ha scritto “Ferrari. Ritorno in testacoda”, “Alonso. Il Corridore”, “James Hunt. Gloria Ribelle” e “Imola. L’autodromo con l’anima”.