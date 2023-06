Formula 1, le FP3: dominio di Verstappen e brutto incidente di Sargeant | VIDEO

SportFair

Continua l’appuntamento con il weekend di Formula 1 in Spagna. La stagione inizia ad entrare nella fase importante, la Red Bull di Max Verstappen continua a dominare ed è il netto favorito per la vittoria della gara. Dopo le prime due prove libere, l’olandese si è confermato il più veloce anche nelle FP3.

Sono arrivate nuove indicazioni dalle ultime prove libere, prima delle qualifiche per la pole. In avvio brutto incidente per Sargeant, lo statunitense è finito a muro. Il tempo più veloce è stato realizzato dal solito Max Verstappen, poi il compagno di squadra Perez. Al terzo posto Hamilton, piccolo passo in avanti della Ferrari con Sainz. Poi Alonso, Russell e Leclerc.

Sargeant foi tentar fazer a última curva com pé cravado, mas… pic.twitter.com/claamAcCiI — Massinha F1 (@MassinhaF1_) June 3, 2023