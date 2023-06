Formula 1, FP1 sospese a Montreal: cosa è successo e come cambiano le FP2

SportFair

Incredibile epilogo delle FP1 del Gp del Canada. A Montreal si corre appena 6′ minuti. Il tempo in cui l’Alpine di Pierre Gasly impiega a fermarsi e causa l’esposizione prolungata delle bandiere rosse. Tutti fermi tranne il cronometro, si attende a lungo l’ok per ripartire che però non arriva.

Un blackout ha messo fuori uso le telecamere del circuito CCTV. La FIA ha inizialmente comunicato: “il ritardo sarà più lungo in quanto la CCTV non è sincronizzata correttamente e fino a quando il problema non sarà risolto non potremo correre. Si tratta di un’installazione locale e si sta continuando a lavorare per risolvere il problema. Il cronometro continuerà a scorrere nelle FP1 e la sessione non sarà prolungata in quanto devono trascorrere 2,5 ore tra prime e seconde. Stiamo esaminando le opzioni per estendere la seconda sessione“. Poi si è passati allo stop definitivo. Le FP3 dureranno 30 minuti in più, ovvero 90 minuti in totale. Sessione anticipata di mezz’ora, si comincia alle 22:30