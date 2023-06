F1, Verstappen graffia le FP1 in Spagna: Ferrari indietro | TEMPI

SportFair

Dove eravamo rimasti? Max Verstappen aveva vinto a Monaco dominando l’intero weekend e aspettarsi qualcosa di diverso in Spagna sembra pura utopia. La Red Bull sembra avere una marcia in più rispetto a tutti e il Campione del Mondo in carica ha sempre fame di vittorie e successi.

Le FP1 del Gp di Spagna si chiudono proprio con Verstappen al comando, 1:14.606 il crono piazzato senza grossi problemi. Alle sue spalle il compagno di scuderia Sergio Perez a +0.768, completa il podio Ocon a +0812. Staccate le Ferrari: 8° Leclerc a +1.088, 9° Sainz a +1.120.