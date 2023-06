Formula 1, l’AlphaTauri cambia nome e ‘silura’ De Vries

SportFair

La stagione in Formula 1 entra sempre più nel vivo e le scuderie iniziano a programmare il futuro. Si preannunciano tante novità in casa AlphaTauri, dal nome a nuove figure. Una conferma importante riguarda la ‘partnership’ con Red Bull, come confermato da Helmut Marko.

“La decisione è stata presa. AlphaTauri rimarrà interamente di proprietà di Red Bull e continuerà ad essere gestita come team junior. La collaborazione con Red Bull Racing sarà più stretta, anche in termini di budget cap e sinergie”.

Le novità principali riguadano l’organigramma e il nome. “Ci saranno nuovi sponsor e anche un nuovo nome. L’orientamento è chiaro: basarsi su Red Bull Racing, per quanto consentito dai regolamenti. Le costruzioni fai-da-te sono la strada sbagliata, AlphaTauri avrà due nuovi leader, Laurent Mekies e Peter Bayer (segretario generale uscente della FIA), a partire dal 2024”.

Probabile l’addio di De Vries: “non siamo soddisfatti. Stiamo valutando anche questo”. Positivo il rendimento di Tsunoda: “Yuki sta disputando un’ottima stagione con risultati sfortunati e penalità, ma le prestazioni sono buone”.