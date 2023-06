Bicchieri in campo, gol al 90′: il West Ham batte la Fiorentina e vince la Conference League

SportFair

Notte amara per la Fiorentina a Praga. La squadra toscana perde la seconda finale su due chiudendo una buona stagione nel peggior modo possibile. Dopo la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia arriva pure la delusione europea nella finale di Conference League contro gli inglesi del West Ham.

Fiorentina-West Ham 1-2, il racconto della gara

La Fiorentina gioca meglio, gli ‘Hammers’ segnano due reti nelle uniche due occasioni avute e portano a casa la partita con il risultato di 1-2.

Nel primo tempo la Fiorentina si rende pericolosa con un colpo di testa di Kouame che finisce sul palo, dopo la respinta Jovic insacca ma è in offside. Anche il West Ham si rende pericoloso, ma a causa del lancio di oggetti dei propri tifosi che colpiscono Biraghi in testa procurandogli una ferita.

Purtroppo per Biraghi questa non è l’unica brutta notizia della sua serata. Al 62′ un tocco di mano del capitano della Fiorentina regala un rigore al West Ham: Benrahma trasforma per il gol dello 0-1. La Fiorentina però reagisce e al 66′ trova il pari con Bonaventura.

Succede poco o nulla fino al 90′, momento in cui si decide la gara: filtrante di Paquetà per Bowen che scatta fra le linee e batte Terracciano per il gol dell’1-2 che decide la finale. Il West Ham vince la Conference League.