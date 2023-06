Finale Champions League, la Juventus snobba l’Inter e si complimenta con il City

SportFair

Tre finali europee e tre sconfitte per le squadre italiane. Dopo la Roma che ha perso contro il Siviglia in Europa League e la Fiorentina che si è arresa in Conference League al West Ham, è toccato anche all’Inter rinunciare ai sogni di gloria per lasciare spazio alla festa del Manchester City in Champions League.

L’unica costante, oltre alla sconfitta, è stato… il tweet della Juventus. I bianconeri si sono complimentati con Siviglia e West Ham snobbando Roma e Fiorentina, per poi ripetersi questa sera, puntualissimi appena dopo il triplice fischio, con il Manchester City. Ovviamente anche in questo caso, per l’Inter nessun riferimento.