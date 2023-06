La Ferrari vince la 24 Ore di Le Mans: è un trionfo storico dopo 58 anni!

SportFair

E’ una giornata storica per i colori italiani nel mondo dei motori. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi vincono con Ferrari la 24 Ore Le Mans, quarto evento del FIA World Endurance Championship. I due italiani ed il britannico si sono imposti nella graduatoria assoluta e il traguardo mancava al Cavallino dal 1965.

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley completano il secondo posto, poi Earl Bamber/ Alex Lynn /Richard Westbrook sul gradino più basso del podio.

La gioia di Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari che ha vinto Le Mans, è scatenata: “incredibile, non ho parole”.

Per il Cavallino si tratta della decima vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, dopo quelle ottenute nel 1949, 1954, 1958, 1960-1965. Le vittorie sono in totale 39, includendo i 29 di classe conquistati nella storia di Ferrari a Le Mans. La Ferrari rimane seconda in classifica Costruttori, accorciando la distanza da Toyota, ora di 19 punti.

Chequered flag is out 🏁 FERRARI WRITES HISTORY AND WINS THE 2023 24 HOURS OF LE MANS 🏆#WEC #LeMans24 #LeMansCentenary | @FerrariHypercar pic.twitter.com/ejvarFqNRh — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2023