“Anche nel weekend più difficile”: Ferrari, schiaffo da Alonso dopo il Gp di Spagna

SportFair

Dopo un ottimo inizio di stagione Fernando Alonso è incappato nella prima giornata negativa proprio davanti al pubblico spagnolo. Il pilota asturiano sognava la 33ª vittoria della carriera a 10 anni di distanza dal 32° successo ottenuto proprio sul circuito catalano.

La pista però ha dato un verdetto differente: 7° posto, ben lontano dal podio e dietro il compagno di scuderia Lance Stroll. Risultato preso comunque in maniera positiva da Alonso che nel post gara ha lanciato anche una frecciatina alla Ferrari.

“Anche nel weekend più difficile…”

“Dobbiamo studiare cosa sia successo, perché è stata la nostra gara più debole. Ma anche in un weekend difficile abbiamo fatto più punti della Ferrari nella classifica Costruttori. Ne abbiamo persi sulla Mercedes, ma speriamo di recuperarli in Canada“, ha dichiarato Alonso ai microfoni di Sky Sport F1.

L’ex ferrarista ha sottolineato come, nonostante le difficoltà mostrate, l’Aston Martin abbia comunque ottenuto più punti della Ferrari piazzatasi 5ª con Sainz e 11ª con Leclerc.

E la Mercedes?

Decisamente migliore la prova della Mercedes. Hamilton e Russell si sono presi i due piazzamenti sul podio alle spalle di Verstappen riuscendo a tenere dietro l’altra Red Bull di Sergio Perez. Un risultato importante, segnale che i miglioramenti apportati alla monoposto hanno dato risultati concreti e positivi.

Alonso resta comunque fiducioso per il futuro: “tutto il lavoro che viene fatto fuori dalla pista, sull’evoluzione della macchina, sarà sempre importante in una stagione con dei valori così ravvicinati. La Mercedes ha portato un grande upgrade a Monaco e qui a Barcellona, ma noi abbiamo qualcosa in arrivo in Canada e a Silverstone, quindi sono tranquillo“.