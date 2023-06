Fabio Scozzoli annuncia il ritiro dal nuoto: sarà addio al Settecolli

SportFair

Gli ultimi 50 rana della carriera. Passerella finale per Fabio Scozzoli al Settecolli di Roma, sabato 24 giugno, per salutare il pubblico romano e i tifosi. Poi sarà ritiro. Il nuotatore, che compirà 35 anni il prossimo 3 agosto. Si chiude una carriera fatta di 31 medaglie internazionali.

Tra i 50 e i 100 è stato: finalista olimpico a Londra 2012, campione del mondo (il primo azzurro della storia) in vasca corta a Istanbul 2012, vice campione mondiale in vasca lunga a partire dal 2010, campione e medagliato europeo (dal 2010). A Martinenghi, Poggio e Cerasuolo il futuro della rana italiana. Chissà che invece Scozzoli non possa intraprendere la carriera da allenatore.