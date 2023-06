Qualifiche F1, Leclerc fuori nel Q1 in Spagna: mazzata per la Ferrari

SportFair

Incredibile quanto accaduto nel Q1 delle qualifiche del Gp di Spagna: Charles Leclerc è fuori dai giochi! Il pilota della Ferrari ha chiuso in 19ª posizione, davanti al solo Sargeant. Eliminazione scottante per il monegasco che ha fermato il proprio crono in 1:14.079, ben lontano dal miglior tempo di Lewis Hamilton (1:12.937).

Eliminati anche Bottas, Magnussen e Albon seppur con tempi migliori rispetto a Leclerc. Evidente un problema sulla Ferrari del monegasco, sembra relativo alla temperatura delle gomme. Entra nel Q2 Sainz distante +0.474 dal miglior tempo.

Le dichiarazioni di Leclerc

“Onestamente sarei molto sorpreso se la macchina sia a posto. Dobbiamo guardare i dati bene, c’era qualcosa che non andava. Questa mattina abbiamo girato in queste condizioni, la macchina era molto buona. La cosa che mi dice che ora c’era qualcosa che non andava è che facendo le curve a destra andava benissimo, facendo le curve a sinistra e c’era qualcosa sulla posteriore destra che non mi tornava.

Oggi c’è costato tanto, ma domani dobbiamo tornare ad avere un buon feeling per tornare davanti. Feeling completamente diverso rispetto a tutto l’anno. L’ho quasi messa a muro durante la prima bandiera rossa. E andavo a 70 km/h. Qualcosa non mi torna“.