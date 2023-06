F1, chi è Christine Zonca? La ragazza del siparietto Valsecchi-Bobbi

SportFair

“Facciamo così: alla prossima gara di F1 mandatemi in video insieme a Bobbi e Valsecchi, così magari stavolta sarò io a fargli un paio di battute a quei due…“. L’ha presa a ridere Christine Giampaoli Zonca, la ragazza protagonista, a sua insaputa, di un siparietto che tiene banco ormai da giorni in Formula 1.

La lezione di Christine

La ragazza è stata raggiunta da un gran numero di messaggi dopo quanto accaduto a Sky e, nonostante l’indignazione di molti, è intervenuta a difesa del duo Valsecchi-Bobbi. La ragazza, intervistata da “Il Corriere.it”, ha commentato così l’episodio: “non mi sono sentita offesa, era solo uno scherzo. Me ne sono accorta perché tutti hanno cominciato a scrivermi. Sono stati anche educati, non è che abbiano detto chissà che cosa…“.

Christine si è anche detta molto stupita dall’eventualità che i due possano essere sospesi da Sky per un Gp, eventualità che le sembrava addirittura uno scherzo per quanto fosse esagerata.

Chi è Christine Zonca?

Nata da genitori italiani, Christine ha vissuto a Perugia e Varese, per poi trasferirsi alle Canarie. Da piccola ha scoperto l’amore per i motori vedendo il vicino di casa girare su una vecchia Toyota preparata per i rally. Oggi compete nel campionato Extreme E (fuoristrada elettrici da oltre 500 cavalli)) con il team creato dal famoso dj Carl Cox. Nello stesso campionato è presente anche Nasser Al Attiyah, cinque volte vincitore della Dakar.

Sui social posta spesso scatti delle sue gare e pezzi di vita quotidiana. Nonostante sia molto bella, non ci pensa due volte a ‘sporcarsi le mani’ fra motori, cacciaviti e ferri del mestiere. Appassionata di sport posta foto mentre si dedica agli allenamenti, al surf, all’arrampicata e al padel, alcune delle sue più grandi passioni insieme agli animali, in particolare i cani.