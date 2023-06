L’ex tennista Frederik Nielsen esalta Rune e attacca Djokovic

SportFair

Continuano le discussioni nel mondo del tennis. Le ultime polemiche sono arrivate direttamente dalla Danimarca e il protagonista è stato Frederik Nielsen, ex tennista danese e vincitore del torneo di doppio a Wimbledon nel 2012. Intervistato da ‘Splixperten’, il 39enne ha esaltato Holger Rune.

“E’ un tennista molto bravo, sempre molto onesto con sé stesso e con gli altri. Parliamo di un ragazzo con grande personalità, spirito e che offre risposte originali”.

Poi il paragone con Djokovic: “quando gioca in campo, dice tutto senza paura e non gli interessa quello che pensano di lui. È l’esatto contrario di quello che fa Novak Djokovic, un tennista che non mi piace affatto. Lui non è fedele a se stesso, cerca sempre di mostrarsi diverso da come invece è realmente e secondo me non ne ha bisogno”.