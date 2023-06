Europei Scherma, Di Veroli oro nella spada: storico podio tricolore nel fioretto donne

SportFair

Una prima giornata incredibilmente positiva per l’Italia agli Europei di Scherma in corso di svolgimento in quel di Plovdiv. Le prime gioie arrivano dalla spada maschile con la finale tutta italiana che ha visto Davide Di Veroli conquistare la medaglia d’oro battendo (15-14) Federico Vismara.

Podio totalmente tricolore nel fioretto femminile. Martina Batini è la nuova Campionessa d’Europa grazie al successo conquistato nella finale contro Martina Favaretto ritiratasi per un problema fisico. Terzo posto per Alice Volpi sconfitta in semifinale e dunque medaglia di bronzo.