EuroBasket Women 2023, Italia ko contro la Repubblica Ceca: blackout nel 4° quarto

SportFair

Esordio amaro per l’Italia a EuroBasket Women 2023. Le azzurre sono state sconfitte 58-61 dalla Repubblica Ceca nella prima gara del girone e dovranno giocare contro Israele già una gara da ‘dentro o fuori’.

Un vero peccato per la Nazionale guidata da Lino Lardo. Avanti 33-32 all’intervallo, le azzurre sono uscite dagli spogliatoi dominando la prima parte del terzo periodo di gioco, salvo poi subire una parziale rimonta delle ceche. Avanti di 7 punti con gli ultimi 10 minuti di gara da giocare, si è spenta la luce. Hamzova (14 punti) e compagne hanno rimontato fino al 58-61 finale. Per l’Italia 3 giocatrici in doppia cifra, tutte a 10 punti: Andre, Keys e Zandalasini.