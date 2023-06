EuroBasket Women 2023, l’Italia batte Israele: Zandalasini celestiale

SportFair

Dopo il rocambolesco ko rimediato all’esordio contro la Repubblica Ceca, l’Italia rialza subito la testa. Primo successo per le azzurre a EuroBasket Women 2023 con un netto 68-88 inflitto a Israele. Netta la differenza di qualità fra le due squadre con le italiane che hanno ampiamente rispettato il pronostico della vigilia.

Il primo quarto di gara indirizza subito il match: 30 punti per l’Italia, non succedeva dal 2009 proprio contro Israele. Straordinaria la prova di Cecilia Zandalasini da 33 punti, 7 rimbalzi e 4 assist tirando 7/9 da 2, 5/7 da 3 e 4/6 ai liberi. Da sottolineare anche l’ottima gara di Laura Spreafico da 16 punti, la solidità di Olbis Andrè (10 punti e 5 rimbalzi) e la buona prova in regia di Mariella Santucci (9 punti, 3 rimbalzi e 4 assist). A Israele non bastano i 15 punti di Cohen e Garzon.