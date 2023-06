EuroBasket Women 2023, le convocate dell’Italia: date e orari delle partite

SportFair

Coach Lardo ha comunicato oggi i nomi delle 12 atlete che domani voleranno in Israele per partecipare all’EuroBasket Women 2023: l’esordio è in programma giovedì alle ore 14.00 italiane a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca.

Per Matilde Villa, Costanza Verona, Valeria Trucco, Martina Fassina, Mariella Santucci e Laura Spreafico si tratterà del primo Europeo, Cecilia Zandalasini la più esperta visto che giovedì inaugurerà il suo quarto EuroBasket Women. Nicole Romeo, Silvia Pastrello e Ilaria Panzera sono state autorizzate a lasciare il raduno di Pordenone.

All’EuroBasket Women 2023, le Azzurre sono state sorteggiate nel girone B di Tel Aviv: l’esordio avverrà il 15 giugno alle 14.00 italiane contro la Repubblica Ceca (le 15.00 in Israele). Il 16 si torna in campo alle 14.30 per sfidare le padrone di casa di Israele e il 18 ultimo impegno del girone col Belgio alle 14.15.

L’eventuale spareggio (la prima classificata accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro) alle 17.00 o alle 20.00. Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà tutta la fase finale.

Le prime sei squadre del Campionato Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.

Le azzurre convocate per EuroBasket 2023

0 JASMINE KEYS 1997 1.87 ALA SCHIO

2 MATILDE VILLA 2004 1.70 PLAYMAKER UMANA VENEZIA

4 MARTINA BESTAGNO 1990 1.89 CENTRO SCHIO

8 COSTANZA VERONA 1999 1.70 PLAYMAKER SCHIO

9 CECILIA ZANDALASINI 1996 1.86 ALA VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

11 FRANCESCA PAN 1997 1.85 GUARDIA UMANA VENEZIA

12 VALERIA TRUCCO 1999 1.92 ALA-CENTRO GEAS SESTO SAN GIOVANNI

13 LORELA CUBAJ 1999 1.90 CENTRO UMANA VENEZIA

18 MARIELLA SANTUCCI 1997 1.75 PLAYMAKER UMANA VENEZIA

19 MARTINA FASSINA 1999 1.85 GUARDIA UMANA VENEZIA

22 OLBIS ANDRÈ 1998 1.92 CENTRO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

23 LAURA SPREAFICO 1991 1.85 GUARDIA-ALA GERNIKA BIZKAIA

Il calendario delle partite

15/06/2023, TEL AVIV (ORE 14.00)

ITALIA VS REPUBBLICA CECA

16/06/2023, TEL AVIV (ORE 14.30)

ITALIA VS ISRAELE

18/6/2023, TEL AVIV (ORE 14.15)

ITALIA VS BELGIO