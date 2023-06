Elodie, costume hot per Durex: la frase fa scatenare i fan | FOTO

SportFair

Elodie è considerata una delle donne più belle e sensuali d’Italia e sui social gode di un grandissimo seguito. La splendida cantante romana, fidanzata con il pilota Andrea Iannone, ha stretto una partnership con Durex, famoso brand che vende profilattici e altri oggetti dedicati alla sfera delle relazioni intime.

Gli scatti

A sottolineare l’accordo ci ha pensato la stessa Elodie che con due scatti bollenti ha fatto girare la testa ai follower. La cantante, testimonial della pubblicità che andrà avanti per tutta l’estate, si è presentata con un costume molto sexy e la frase: “quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano“, stesso slogan utilizzato per promuovere un nuovo preservativo supersottile del brand la cui pubblicità avrà come colonna sonora “Strobo”, nuova hit di Elodie.

La reazione dei fan

Tantissimi i commenti ironici sotto le foto. “Basta Elodie, mia moglie mi ha già lasciato per i troppi commenti“, “La causa del riscaldamento globale” e anche dalla controparte femminile “ho dubbi sulla mia eterosessualità“. Fra i commenti anche la cantante Elisa Toffoli che ha scritto: “ma come possiamo fare qua?“.