Draft NBA 2023, inizia l’era Wembanyama: tutte le scelte

SportFair

La notte del Draft NBA 2023 è arrivata. I ragazzi sono 58, due in meno rispetto al numero canonico a causa di due scelte ‘perse’ per tampering dalle franchigie. Cambia poco, le emozioni sono sempre le stesse. La prima volta nella Lega, l’ansia di non vedere il proprio nome chiamato, la delusione di restare fuori.

Sulla prima scelta non c’erano dubbi. Lo volevano tutti, se lo sono preso i San Antonio Spurs: Victor Wembanyama è la prima scelta del Draft NBA 2023, il secondo europeo della storia, dopo Bargnani, a essere scelto con la first pick. Il campione francese è quello con più hype dai tempi di LeBron James, promette di rivoluzionare il basket USA con i suoi 219 cm e le mani educate di una guardia.

Le dichiarazioni di Wembanyama

“Non so nemmeno trovare le parole per descrivere quello che provo – ha dichiarato dopo aver stretto la mano ad Adam Silver, Victor Wembanyama – penso che sia la serata più bella della mia vita. Sognavo questo momento da tempo, è davvero qualcosa di incredibile. Gli ultimi cinque minuti, prima dell’inizio del draft, sono stati interminabili. Continuavo a guardare l’orologio.

Tanti giocatori hanno cercato di vincere un titolo per anni senza riuscirci, non voglio che capiti a me. Io voglio cercare di vincere dall’inizio, facendo tesoro degli errori per arrivare a realizzare i miei obbiettivi“.

Le altre scelte

E poi ci sono tutti gli altri. Gli Hornets si sono finalmente decisi: Brandon Miller è stata la pick numero 2. Terzo slot a Scoot Henderson finito a Portland. I gemelli Thompson, Amen e Ausar, finiscono rispettivamente ai Rockets e ai Pistons con la quarta e la quinta chiamata. È la prima volta nella storia che due fratelli vengono scelti in top 10 allo stesso Draft.

Bilal Coulibaly è la vera sorpresa della Lottery: scala tante posizioni e diventa la 7ª scelta dei Wizards (era dato alla 14ª). Con Rupert e Cissoko, scelti al secondo giro, la Francia può vantare 4 cestisti scelti al Draft. Sono invece 12 i cestisti internazionali scelti al Draft NBA 2023: 3 al primo turno (Wembanyama, Coulibaly e il canadese Prosper) e 9 al secondo.

Tutte le scelte del Draft NBA 2023

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Brandon Miller (Charlotte Hornets) Scoot Henderson (Portland Trail Blazers) Amen Thompson (Houston Rockets) Ausar Thompson (Detroit Pistons) Anthony Black (Orlando Magic) Bilal Coulibaly (Washington Wizards, via Pacers) Jarace Walker (Indiana Pacers, via Wizards) Taylor Hendricks (Utah Jazz) Cason Wallace (Oklahoma City Thunder, via Mavs) Jett Howard (Orlando Magic) Dereck Lively II (Dallas Mavericks, via Thunder) Gradey Dick (Toronto Raptors) Jordan Hawkins (New Orleans Pelicans) Kobe Bufkin (Atlanta Hawks) Keyonte George (Utah Jazz) Jalen Hood-Schifino (Los Angeles Lakers) Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat) Brandin Podziemski (Golden State Warriors) Cam Whitmore (Houston Rockets) Noah Clowney (Brooklyn Nets) Dariq Whitehead (Brooklyn Nets) Kris Murray (Portland Trail Blazers) Olivier-Maxence Prosper (Dallas Mavericks, Sacramento Kings) Marcus Sasser (Memphis Grizzlies , scambiato coi Pistons) Ben Sheppard (Indiana Pacers) Nick Smith Jr. (Charlotte Hornets) Brice Sensabaugh (Utah Jazz) Julian Strawther (Indiana Pacers, scambiato coi Denver Nuggets) Kobe Brown (LA Clippers) James Nnaji (Boston Celtics, via Detroit Pistons) Jalen Pickett (Indiana Pacers, scambiato coi Denvers Nuggets) Leonard Miller (San Antonio Spurs, scambiato coi Minnesota Timberwolves) Colby Jones (Sacramento Kings, via Charlotte Hornets) Julian Phillips (Chicago Bulls, via Celtics) Andre Jackson Jr. (Orlando Magic, scambiato coi Bucks) Hunter Tyson (Oklahoma City Thunder, scambiato coi Nuggets) Jordan Walsh (Sacramento Kings, scambiato coi Celtics) Mouhamed Gueye (Atlanta Hawks, via Charlotte Hornets) Maxwell Lewis (LA Lakers, via Denver Nuggets) Amari Bailey (Charlotte Hornets) Tristan Vukcevic (Washington Wizards) Rayan Rupert (Portland Trail Blazers) Sidy Cissoko (San Antonio Spurs) Gregory Jackson II (Memphis Grizzlies) Seth Lundy (Atlanta Hawks) Mojave King (Indiana Pacers, via Lakers) Jordan Miller (LA Clippers) Emoni Bates (Cleveland Cavaliers) Keyontae Johnson (Oklahoma City Thunder) Jalen Wilson (Brooklyn Nets) Toumani Camara (Phoenix Suns) Jaylen Clark (Minnesota Timberwolves) Jalen Slawson (Sacramento Kings) Isaiah Wong (Indiana Pacers) Tarik Biberovic (Memphis Grizzlies) Trayce Jackson-Davis (Golden State Warriors, via Wizards) Chris Livingston (Milwaukee Bucks)