Dolgopolov attacca Sabalenka: “patetica, è stato un gesto disgustoso” | VIDEO

E’ in corso il torneo di tennis del Roland Garros e le polemiche sono sempre più evidenti. Continua a far discutere quanto accaduto durante il match in campo femminile tra Aryna Sabalenka e Elina Svitolina. Al termine del match la bielorussa si è avvicinata a rete ma l’ucraina le ha voltato le spalle. Il motivo è chiaro e riguarda la guerra in Ucraina e le tensioni con Russia e Bielorussia.

L’episodio ha scatenato motivi di grande discussione e l’ex tennista ucraino Aleksandr Dolgopolov ha attaccato pesantemante la bielorussa, attraverso un post sui social.

“È stato sicuramente un gesto disgustoso. Mentre la Russia fa saltare in aria la diga con l’aiuto del suo amico dittatore, la regina del dramma in conferenza stampa, aspetta appositamente a rete e prende in giro tutto quello che sta attraversando l’Ucraina. Patetica”.

Aryna Sabalenka gets the better of Elina Svitolina to advance to the French Open semi-finals! 📈

The two do not share a handshake at the net ❌#RolandGarros pic.twitter.com/OR0SLzLJwZ

— Eurosport (@eurosport) June 6, 2023