Djokovic è un alieno: vince il Roland Garros e conquista il 23° titolo Slam

SportFair

Non ci sono più aggettivi per descrivere Novak Djokovic, un tennista straordinario. Il serbo torna numero uno al mondo e conquista il 23° titolo Slam. La finale del Roland Garros è stata di altissimo livello e Ruud non è stato in grado di reagire, solo nel primo set si è dimostrato all’altezza del rivale.

Partenza fortissima del norvegese che si porta sullo 0-3, poi il serbo entra in partita e la gara svolta. Si va al tie-break e Djokovic vince 7-6. Poi è dominio del 36enne che si conferma il più forte in circolazione. Chiude senza problemi il secondo set 6-3, poi si conferma anche nel terzo con il punteggio di 7-5. Tutti in piedi per Djokovic, un tennista straordinario.