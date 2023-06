Coro in classe contro la Juventus, la maestra riprende tutto e scatena il caso

SportFair

Il Napoli si è laureato campione d’Italia con grande merito e anche a distanza di un mese continuano ad arrivare reazioni. Un video è diventato virale e si sono scatenati motivi di discussione. Una maestra di una scuola elementare di Castelfranco Emilia è finita nella bufera per aver ripreso con lo smartphone gli alunni mentre intonavano un coro contro la Juventus, rivale storica del Napoli: “chi non salto juventino è”.

Il video in poco tempo è diventato virale e si è alzato un vero e proprio polverone. La maestra è stata contestata e la dirigente scolastica ha deciso di buttare acqua sul fuoco: “tutto è nato da un gioco fatto in classe. Da parte dell’insegnante non c’è stata alcuna imposizione. L’insegnante ha assecondato la richiesta di alcuni alunni e ha girato il video che nelle sue intenzioni non sarebbe dovuto uscire dalla chat di classe.

La inviterò a riflettere su un uso più oculato dei telefonini e dei mezzi informatici ma la mia stima nei suoi confronti rimane immutata, so che è preoccupata e mortificata per il fatto che la notizia di questo video sia diventata di pubblico dominio”.