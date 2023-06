Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati: la location scelta e i vip presenti | FOTO

SportFair

La splendida Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, nel cuore di Roma, ha ospitato il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La bella influencer e il calciatore della Lazio si sono detti sì davanti a parenti, amici e tanti vip. In prima fila, in braccio ai nonni, anche il piccolo Thiago, figlio della coppia.

Fra i banchi della chiesa presenti i compagni di squadra: Ciro Immobile con la moglie Jessica, Nicolò Casale, Danilo Cataldi, Alessio Romagnoli. Ma anche calciatori di altre squadre come Matteo Pessina e Christian Maggio. Invitato anche il campione olimpico Marcel Jacobs con la compagna Nicole Daza.

Dopo la celebrazione in chiesa, i circa 200 invitati si sono spostati presso Villa Miani, zona Monte Mario, location in cui si festeggerà l’unione fra i due con una splendida vista sulla Capitale.