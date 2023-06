Chi è Melissa Jimenez? La nuova fiamma di Alonso ex di un calciatore famoso

SportFair

Grande avvio di stagione in Formula 1 per Fernando Alonso. Il pilota della Aston Martin sembra l’unico in grado di poter mettere un po’ di pressione alle Red Bull e, almeno fin qui, è stato più volte il motivo delle esclusioni dal podio per Ferrari e Mercedes.

Anche fuori dalla pista lo spagnolo continua a darsi da fare e ottenere grandi successi, specialmente in ambito sentimentale. Sarebbe ormai ufficiale, stando ad alcune foto pubblicate dai magazine di gossip iberici, la sua relazione con la giornalista sportiva di Dazn Spagna Melissa Jimenez.

Chi è Melissa Jimenez?

Melissa Jimenez è nata a Liegi (Belgio), ha 35 anni (6 in meno di Alonso) e ha da sempre espresso una forte passione per i motori. Passione ‘di famiglia’, visto che è figlia di Antonio Jimenez, capo dei meccanici del pilota di MotoGp Aleix Espargarò.

Ha iniziato la sua carriera da giornalista coprendo la MotoGp, nel 2022 è passata invece alla Formula 1. Per 8 anni è stata sposata con il calciatore Marc Bartra, ex Barcellona, Borussia Dortmund e Betis Siviglia, oggi al Trabzonspor. La rottura è arrivata nel 2022, i due hanno 3 bambini.

Melissa ha intrattenuto per 18 mesi una relazione con il comico Dani Martinez. Rapporto concluso, secondo il sito di gossip “Mamarazzis”, nel momento in cui la giornalista ha conosciuto Alonso: la rottura sarebbe arrivata con un messaggio, il comico ci sarebbe rimasto parecchio male.

Per quanto riguarda Alonso, lo scorso aprile era arrivata la rottura con la giornalista sportiva austriaca Andrea Schlager, i due stavano insieme da un annetto.