Champions League, apprensione per il padre di Maresca: scomparso durante la festa

Doveva essere una serata di festa, quella in cui festeggiare la prima, storica, Champions League del Manchester City, ma per Enzo Maresca le cose sono andate diversamente. Da ieri sera non si hanno più notizie del padre dell’ex calciatore, apparentemente scomparso nel nulla.

L’uomo si trovava allo stadio Ataturk di Istanbul per seguire la partita in cui, seppur indirettamente, era coinvolto il figlio: Maresca è, infatti, da diversi anni nello staff di Pep Guardiola. La polizia della Turchia è stata messa al corrente dell’accaduto e sta indagando per far luce sulla vicenda.