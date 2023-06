Champions League Pallanuoto, Pro Recco Campione d’Europa!

SportFair

Dominata dall’inizio alla fine. Questo il responso della finale di Champions League di Pallanuoto che vede la Pro Recco trionfare 11-14 contro il Novi Beograd e vincere l’11ª Coppa dei Campioni della sua storia. Un dolce rematch della passata edizione che aveva visto, anche in quell’occasione, il successo della formazione italiana che, in entrambi i casi, ha negato la prima gioia europea alla squadra serba.

Primo quarto di gara nettamente di marca italiana con un perentorio 1-4 che scava il solco mantenuto dai ragazzi di Susko per tutta la gara. Secondo quarto più combattuto, concluso 4-5. Parità nella terza ripresa chiusa 4-4. Ultimo quarto al Novi Beograd per 2-1, troppo poco per influire sul risultato finale. Terzo posto per Barceloneta che supera ai rigori 14-13 il Vuoliagmeni.

Marcatori

Pro Recco: 3 Ivovic, 4 Zalanki, 4 Di Fulvio, 1 Younger, Velotto e Hallock.

Novi Beograd: 5 Granados, 3 Rasovic, 1 Pijetlovic, Vlachopoulos.