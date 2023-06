SportFair

“Auguro un grande in bocca al lupo ai miei compagni e ringrazio tutti per il sostegno che ho ricevuto in questa meravigliosa annata tricolore“. Un messaggio dal retrogusto amaro quello che Filippo Zana ha rilasciato sui social alla vigilia dell’inizio dei Campionati Italiani di Ciclismo.

Il ciclista vicentino della Jayco-AlUla non potrà, infatti, difendere il proprio titolo a causa di un brutto infortunio riportato oggi in allenamento: frattura della clavicola destra, sarà operato venerdì.