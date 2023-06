Campionati Italiani Ciclismo 2023, il programma: date, orari e gare

SportFair

Tutto pronto per l’inizio dei Campionati Italiani di ciclismo 2023. Ricco programma di gare alle quali parteciperanno 367 atleti per le cronometro, mentre saranno 277 quelli iscritti alle due prove in linea delle categorie Elite (152 per la gara maschile e 125 per la gara femminile).

Si parte quest’oggi, giovedì 22 giugno a Sarche con le prime cronometro. Il programma verrà chiuso, domenica 25 giugno, dalla prova in linea femminile a Comano Terme.

Di seguito il programma completo:

Giovedì 22 Giugno – Sarche

09:00 – Crono Donne e Uomini Juniores

11:00 – Crono Uomini U23

12:00 – Crono Uomini Elite

15:30 – Crono Donne e Uomini Allievi

Venerdì 23 Giugno – Sarche

14:30 – Crono Donne Elite

Sabato 24 Giugno – Comano Terme

11:10 – Prova in Linea Uomini Elite, arrivo previsto 17:00 circa

Domenica 25 Giugno – Comano Terme

13:00 – Prova in Linea Donne Elite, arrivo previsto 17:20 circa