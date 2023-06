Calcio, quali sono i club con il maggior valore dei brand? | CLASSIFICA

SportFair

Quello fra marketing e calcio è diventato un binomio ormai inscindibile. Come per tutti gli altri sport, anche il mondo del pallone si è adattato alle logiche del mercato e i club non sono più considerati semplici società sportive ma veri e propri brand attivi in tanti ambiti differenti.

Il ranking “Football 50”

Brand Finance ha stilato il report “Football 50” dedicato ai 50 team di maggior valore al mondo in chiave di marketing. In testa troviamo il Manchester City, fresca finalista di Champions League, con un incremento del 13% e un valore complessivo di 1.5 miliardi. Superato il Real Madrid sceso a 1.46 miliardi di valore a causa di un decremento del 4%.

Le italiane

Per calcolare il valore monetario del marchio, Brand Finance ha preso in considerazione le performance finanziarie e la forza con il brand influenza le scelte dei tifosi. Il tutto sulla base di una competitive analysis che mette a confronto la gestione degli investimenti che impattano su immagine & reputazione, il ritorno di immagine & reputazione e infine il relativo ritorno in business performance.

In quest’ottica, fra le italiane, il Milan ha visto un incremento del 33% del proprio brand confermandosi, per il secondo anno consecutivo, il club che cresce più velocemente al mondo raggiungendo il valore di 358 milioni di euro e posizionandosi così dal 17esimo al 15esimo posto nella classifica 2023.

Importante l’incremento del Napoli Campione d’Italia che grazie a una crescita del 31.5% sale fino a 240 milioni di euro di valore e passa dal 27° al 18° posto della classifica. Buona performance anche della Roma, finalista di Europa League cresciuta del 13% per un favlore complessivo di 204 milioni di euro e passata dal 29° al 21° posto.

L’Inter difende il 14° posto con n valore del brand pari a 509 milioni di euro e un incremento del 3%, mentre la prima delle italiane resta la Juventus che con i suoi 631 milioni di euro (in perdita del 10%) risulta in 11ª posizione. In top 50 presente anche la Lazio 45° (116 milioni).

La classifica dei club per valore dei brand

Manchester City $1.562 M Real Madrid CF $1.513 M FC Barcelona $1.425 M Manchester United FC $1.412 M Liverpool FC $1.411 M Paris Saint-Germain $1.174 M FC Bayern Munich $1.140 M Arsenal FC $940 M Tottenham Hotspur FC $931 M Chelsea FC $893 M Juventus FC $655 M Club Atletico de Madrid $570 M Borussia Dortmund $562 M FC Internazionale $528 M AC Milan $371 M West Ham United FC $320 M Newcastle United FC $259 M SSC Napoli $249 M Rasen Ballsport Leipzig $231 M Aston Villa FC $222 M AS Roma $212 M Eintracht Frankfurt $210 M Everton FC $205 M Bayer 04 Leverkusen $202 M Sevilla FC $196 M