Basket, bomba dagli USA: Banchero ha scelto con quale Nazionale giocherà

Paolo Banchero avrebbe finalmente deciso. Il condizionale è d’obbligo perchè non è ancora arrivata la conferma ufficiale, ma a dirlo è una fonte molto attendibile come l’esperto insider di “The Athletic”, Shams Charania. E purtroppo per l’Italia non arrivano notizie confortanti.

La scelta di Paolo Banchero

Secondo Charania, l’attuale ROY NBA avrebbe scelto con quale Nazionale disputare i prossimi Mondiali di Basket che si svolgeranno in Asia dal 25 agosto al 10 settembre). La scelta sarebbe ricaduta sul Team USA di coach Steve Kerr. Niente da fare per l’Italia di coach Pozzecco che potrebbe ripiegare su Darius Thompson.