Basket, Mondiali maschili ed Europei femminili in chiaro in tv

SportFair

Arriva una grande notizia per tutti gli appassionati di basket. I due grandi tornei estivi che sazieranno la voglia di pallacanestro e Nazionale di tutti gli italiani saranno visibili anche in chiaro. Si comincia con gli Europei femminili che si terranno dal 15 al 25 giugno in Israele e in Slovenia. Poi tocca alla Nazionale maschile impegnata nei Mondiali dal 25 agosto al 15 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia.

Tutte le partite di entrambe le Nazionali saranno visibili sulla Rai grazie a un accordo con Elevn Sports, piattaforma recentemente acquisita da DAZN. L’accordo è in esclusiva free-to-air per l’Italia. Appuntamento dunque a domani, giovedì 15 giugno, alle ore 14:00, per l’esordio dell’Italia femminile contro la Repubblica Ceca.